Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Frontalzusammenstoß auf der B65 - mehrere Verletzte

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der B 65 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden - zwei davon lebensgefährlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-Jährige mit ihrem VW Up gegen 10:35 Uhr die B65 aus Richtung Bohmte kommend in Fahrtrichtung Kreisel Leckermühle. Beim Versuch, einen vor ihr fahrenden Traktor zu überholen, scherte die Frau nach links aus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der Golf war in Fahrtrichtung Bad Essen unterwegs und mit drei Personen besetzt: einem 30-jährigen Fahrer, einer 59-jährigen Beifahrerin sowie einem 3-jährigen Kind auf der Rückbank. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Die Fahrerin des VW Up sowie die 59-jährige Beifahrerin des Golfs wurden lebensgefährlich verletzt. Der 30-jährige Fahrer erlitt schwere, das Kind leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden nach notärztlicher Versorgung mit mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Die B65 ist seit dem Unfallzeitpunkt in beide Richtungen voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell