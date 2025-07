Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/BAB1: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf A1

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi gegen 22:45 Uhr die A1 in Richtung Bremen. Als der Mann aus Paderborn vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen LKW. Anschließend kollidierte der Audi-Fahrer mit der Mittelschutzplanke. Der 38-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der 25-jährige LKW-Fahrer, ein Mann aus Bramsche, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Durch Trümmerteile wurde der Ford einer weiteren Verkehrsteilnehmerin beschädigt. Die 32-jährige Fahrerin blieb jedoch unverletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-jährige Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,4 Promille festgestellt werden. Neben der Entnahme einer Blutprobe, folgte die Sicherstellung des Führerscheins. Die Polizisten leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell