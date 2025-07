Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: 23-Jähriger fährt in Streifenwagen - Zum Vorschein kommen zahlreiche Straftaten

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag beabsichtigte eine Polizeistreife den entgegenkommenden Fahrer eines BMWs gegen 13:30 Uhr an der Haselünner Straße unweit zur Einmündung zur B214 zu kontrollieren. Der Funkstreifenwagen hielt dafür vor dem BMW mit eingeschaltetem Blaulicht im Gegenverkehr an und gab dem Fahrer weitere Anhaltesignale. Als der BMW-Fahrer die Beamten bemerkte, trat dieser plötzlich auf das Gaspedal und fuhr in den Streifenwagen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen aus der Samtgemeinde Fürstenau daraufhin vorläufig fest. Der Grund bzw. die Gründe für das riskante Fahrmanöver waren schnell ersichtlich.

Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Die Kennzeichen, die sich am BMW befanden, wurden außerdem am Freitagmorgen bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Auch im Fahrzeuginneren machten die Beamten weitere Feststellungen. Neben Betäubungsmitteln und anderen verdächtigen Gegenständen, fanden die Polizisten im Fußraum des Wagens eine Schreckschusspistole auf. Für den 23-Jährigen ging es anschließend für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Im Anschluss folgten weiter Maßnahme, wie unter anderem eine auf richterliche Anordnung durchgeführte Wohnungsdurchsuchung. Bei dieser fanden die Beamten weitere Beweismittel.

Die Polizei leitete Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und eine Vielzahl an Strafverfahren, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichendiebstahl und -missbrauch, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell