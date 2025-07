Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 27-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Evinghauser Straße. Ein 27-jähriger Autofahrer war in Richtung Evinghausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und schließlich mit einem Baum kollidierte. Der Mann aus Ostercappeln wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

