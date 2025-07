POL-OS: Dissen: Zeugen gesucht nach weiteren Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände an der Lerchenstraße

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag gelangte ein bislang unbekannter Täter gegen 15:25 Uhr über die unverschlossene Gartentür in die Wohnung eines 44-Jährigen in der Straße "Grothenhof". Der Täter überraschte das Opfer von hinten, griff dieses an und verlangte die Herausgabe von Geld. Der 44-Jährige setzte sich schließlich zu wehr, sodass der Täter ohne Beute aus der Wohnung flüchtete. Das Opfer erlitt ...

