Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Versuchter Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gelangte ein bislang unbekannter Täter gegen 15:25 Uhr über die unverschlossene Gartentür in die Wohnung eines 44-Jährigen in der Straße "Grothenhof". Der Täter überraschte das Opfer von hinten, griff dieses an und verlangte die Herausgabe von Geld. Der 44-Jährige setzte sich schließlich zu wehr, sodass der Täter ohne Beute aus der Wohnung flüchtete. Das Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein verdächtiger Mann gegen 15:30 Uhr an mehreren Haustüren in der Nachbarschaft klingelte und Geld verlangte. Die Person wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre alt - ca. 160-170cm groß - ungepflegtes Erscheinungsbild - kurze, schwarze Haare - 3-Tage-Bart - rundes, gerötetes Gesicht - vermutlich gestreiftes T-Shirt, kurze Hose - sprach gebrochenes Deutsch

Derzeitig kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der verdächtigen Person um den Täter handelt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, geben können. Diese melden sich bitte unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell