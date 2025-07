POL-OS: Belm/Icker: Unbekannter fährt gegen Mauer und flüchtet von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Montagabend (18:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (06:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle einer Firma in der Straße "Rottwiese" unweit zum Ochsenweg. Die Täter entwendeten unter anderem diverse Baumaschinen und Arbeitsmaterial. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Melle unter ...

mehr