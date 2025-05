Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am 09.05.2025 gegen 19:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Ein 40-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr hinter einem Linienbus in Richtung Speyerer Innenstadt. In einer Bushaltebucht befand sich ein 43-jähriger Autofahrer, der aufgrund des herannahenden Busses die Haltebucht verlassen wollte. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Autofahrer den 40-Jährigen, weshalb der Kleinkraftradfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Bremsung kam der 40-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Durch den Sturz entstand am Zweirad ein Sachschaden in Höhe von ca 500EUR.

