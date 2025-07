Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Trickdiebstahl durch Täterduo: Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag ist ein Senior Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 17.55 Uhr wurde der 82-Jährige in der Straße Roggenkamp von einem bislang unbekannten Pärchen angesprochen. Die beiden Personen erkundigten sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Als vermeintliches Dankeschön überreichte die Frau dem Senior zunächst eine Kette, küsste ihm die Hand und legte ihm anschließend eine weitere Kette um den Hals. In diesem Moment entwendete sie unbemerkt die Goldkette, die der Mann selbst - als Andenken an seine Frau - trug. Anschließend entfernte sich das Duo mit einem weißen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen Pkw mit Essener Ortskennzeichen (E) gehandelt haben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männliche Person:

mittleres Alter

dunkle, kurze Haare sprach gebrochenes Deutsch

Weibliche Person:

mittleres Alter

dunkle Haare, ordentlich zurückgebunden (möglicherweise Kopftuch) sprach ebenfalls gebrochenes Deutsch auffälliges, gelbes, bodenlanges Kleid mit Blumenmuster

Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Duo sowie dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05401/83160 zu melden.

