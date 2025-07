Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Bad Iburg/Hagen: Verfolgungsfahrt durch den Südkreis - Polizei sucht weitere Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 1.20 Uhr, fiel einer Streife auf der Iburger Straße ein blauer BMW 5er durch eine auffällige Fahrweise auf. Der Pkw bremste wiederholt ohne erkennbaren Grund ab, wendete plötzlich und setzte mehrfach die Warnblinkanlage ein. In der Hagener Straße versuchten die Polizeibeamten, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem der BMW zunächst am Fahrbahnrand zum Stehen kam, setzte der Fahrer seine Fahrt unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit fort, als die Beamten an das Fahrzeug herantreten wollten. In der Folge kam es zu einer Verfolgungsfahrt über Bad Iburg, Hagen und Georgsmarienhütte, bei der der Fahrer durch abruptes Bremsen, das Blockieren von Überholversuchen und den Wechsel auf sämtliche Fahrspuren eine gefährliche Fahrweise an den Tag legte. Letztlich konnte der Pkw im Bereich Hagen von einer zivilen Streife gestoppt werden. Beim kontrollierten Abbremsen fuhr der BMW auf das vorausfahrende Einsatzfahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am Steuer des Wagens saß ein 18-Jähriger aus NRW. Der junge Mann verweigerte jegliche Aussage zum Sachverhalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sowohl der Führerschein als auch das Fahrzeug des Beschuldigten beschlagnahmt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige am Donnerstagmorgen entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei bittet Zeugen - insbesondere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden - sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

