POL-PDKO: Andernach, Koblenzer Straße: Straßenverkehrsgefährdung

Andernach (ots)

Am 04.04.2025, in der Zeit von 13:08- 13:15 Uhr, befuhr ein schwarzer Jaguar und ein Ford Transit die Koblenzer Straße in Richtung der Straße Am Stadtgraben. In Höhe der Hausnummer Koblenzer Straße 39 wurde der Ford Transit von dem Jaguar zunächst geschnitten, so dass der Ford bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss fuhr der Jaguar provozierende langsam, so dass der Ford das Fahrzeug rechts überholte. Hierauf beschleunigte der Jaguar, dass der Ford seinen Überholvorgang nicht abschließen konnte. Als der Ford überholt beendet hatte, fuhr überholte der Jaguar den Ford erneut unter der Benutzung des Gehweges. Als der Jaguar sich wieder vor den Ford setzte, kam es zu einer Gefährdung, so dass der Ford nur durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall erneut verhindern konnte. Der Jaguar fuhr im Anschluss in das Parkhaus Tiefgarage. Zeugen die den Vorfall beobachteten oder durch das Manöver gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. 02632- 921-0.

