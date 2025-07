Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen Unbekannte zwei Handwerkerfahrzeuge im Stadtteil Schinkel auf. Zwischen 20:00 und 07:00 Uhr verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang in das Fahrzeuginnere eines Fiat Doblos, welcher in der Tiefstraße parkte. Anschließend geriet ein VW Crafter im knapp 500m entfernten Lenethunweg in das Visier der Diebe. Aus beiden Fahrzeugen wurden unter anderem Werkzeug und Arbeitsmaschinen entwendet. Durch die örtliche und zeitliche Nähe kann ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 entgegen.

