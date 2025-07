Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall beschäftig die Feuerwehr Remscheid

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde um 17:31 Uhr am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf den Parkplatz eines Lebensmittel Discounter an der Franz-Vogt-Straße alarmiert. Auf dem Parkplatz hatte sich ein Fahrzeug mit Anhänger, nach dem es abgestellt wurde, selbstständig in Bewegung gesetzt. Das Gespann ist im Verlauf durch einen Zaun gebrochen, einen Abhang heruntergestürzt und auf dem Dach einer angrenzenden Firma zum Stehen gekommen. Während des Unfallhergangs befand sich ein Hund im Fahrzeuginnenraum, welcher vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Das Fahrzeuggespann wurde durch die Feuerwehr mit einer Seilwinde gesichert. Durch den Unfall wurde der Kraftstofftank des Fahrzeuges in Mitleidenschaft gezogen, so dass eine unbestimmte Menge an Dieselkraftstoff ausgelaufen und in das Erdreich eingedrungen ist. Das Umweltamt der Stadt Remscheid wurde hinzugezogen und wird die weiteren, notwendigen, Maßnahmen veranlassen. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde eine Fachfirma mit einem Kran angefordert. Nach gut drei Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr Remscheid beendet werden Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

