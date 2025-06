Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Entwarnung zum Stromausfall im Remscheider Stadtbezirk Süd

In der vergangenen Nacht kam es am Falkenberg zu einer Störung der Stromversorgung aufgrund eines durch Verschleiß defekten Kabels. In weniger als einer Stunde, konnte ein großer Teil des betroffenen Stadtteils wieder mit Strom versorgt werden. Die übrigen etwa 50 Haushalte blieben aufgrund der aufwändigen Maßnahmen vorerst ohne Strom.

Parallel zur Warnung der Bevölkerung über die NINA WarnApp, entsendete die Feuerwehr Remscheid insgesamt drei Einsatzfahrzeuge in den betroffenen Stadtteil, um vor Ort über die Außenlautsprecher zu warnen und um einen Anlaufpunkt, für eventuelle Fragen der Bürger*innen oder das Absetzen eines Notrufs, zu bilden.

Am Vormittag wurden zwei weitere Anlaufstellen, die zudem auch eine Versorgung mit warmen Wasser (für z.B. die Zubereitung von Säuglingsnahrung), Tee und Kaffee sicherstellten, errichtet. Ebenso war das Laden von Mobilfunktelefonen zur Sicherstellung der Kommunikation möglich. Betrieben wurden die Anlaufstellen durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK Remscheid).

Gegen 13.00 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt 35 bis 40 Einsatzkräfte sowie 11 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Remscheid und des DRK Remscheid.

Innerhalb des Zeitraums kam es zu einem Hilfeleistungseinsatz im betroffenen Gebiet. Es musste eine temporäre Stromversorgung hergestellt werden, um den elektrischen Sessel eines Patienten zu verfahren.

