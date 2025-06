Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Zimmerbrand in der Remscheider Innenstadt

Remscheid (ots)

Um 12:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem unklaren Brandereignis in der Adolfstraße in Remscheid alarmiert. Anwohner hatten zuerst einen Rauchwarnmelder und kurz darauf dann auch Brandgeruch aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten zur Erkundung der Wohnung eine Drehleiter in Stellung und gingen mit einem C-Rohr unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Der Brand beschränkte sich glücklicherweise nur auf Mobiliar in einem Zimmer und konnte in kurzer Zeit gelöscht werden. Die vom Brand beaufschlagten Einrichtungsgegenstände wurden aus der Wohnung transportiert und die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht. Verletzte Personen gab es nicht, der Mieter der Wohnung kam während der Löschmaßnahmen nach Hause.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes war die Adolfstr. für rund eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren zwei Gruppen der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen der Innenstadtwache.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell