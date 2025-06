FW-RS: Stromausfall im Remscheider Stadtbezirk Süd

Remscheid (ots) - Zum wiederholten Male wurde die Feuerwehr Remscheid in der Nacht zu Montag am 02.06.25 gegen 00:54Uhr zu dem leerstehenden Gebäude am Lenneper Bahnhof alarmiert. Der Brand im Eingangsbereich des Gebäudes konnte durch den Löschzug der Berufsfeuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise konnte nach intensiver Suche keine Person im Gebäudeinneren aufgefunden werden. Nach ...

