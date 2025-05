Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - PM 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6043885), ereignete sich gegen 06:45 Uhr ein Unfall auf der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein Suzuki-Fahrer über die Auffahrt Sinsheim auf die A 6 in Richtung Heilbronn. Hierbei verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem LKW, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Durch die Kollision wurde das Auto in Richtung Mittelleitplanken geschleudert, überschlug sich und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Suzuki kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Suzuki wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Verletzten liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Auto des Unfallverursachers sowie der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen wurde der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Außerdem wurde die Auffahrt zur A 6 an der Anschlussstelle Sinsheim in Richtung Heilbronn vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von derzeit 8 Kilometern Länge.

Derzeit finden an der Unfallörtlichkeit noch Reinigungs- und Aufräumarbeiten statt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell