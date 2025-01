Polizei Köln

POL-K: 250122-5-K/BM 40-Jährige erleidet schwere Kopfverletzungen - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Mittwoch (22. Januar) gegen 2.40 Uhr hat eine 40 Jahre alte Frau mit erheblichen Kopfverletzungen ein Krankenhaus aufgesucht. Die Verletzte gab an, sie sei am Vorabend gegen 22 Uhr im Bereich Kölner Straße in Bergheim - Kenten (Rhein-Erft-Kreis) von einem oder mehreren Unbekannten überfallartig niedergeschlagen worden. Das Kölner Kriminalkommissariat 11 hat angesichts der Schwere der Verletzungen eine Mordkommission eingerichtet. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dessen Hintergründen dauern an. (cg/al)

