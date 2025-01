Polizei Köln

POL-K: 250122-3-K Kioskbetreiber mit Messer bedroht - Festnahme am Eigelstein

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben am Dienstagnachmittag (21. Januar) einen Randalierer (30) vorläufig festgenommen, der am Eigelstein einen Kioskbetreiber (51) mit einem Messer bedroht haben soll.

Zeugenangaben zufolge hatte der aggressiv auftretende Mann gegen 14.30 Uhr zunächst den Kiosk am Eigelstein betreten und dabei unvermittelt ein Messer gezogen. Als der 51-Jährige daraufhin zur eigenen Verteidigung nach einem Stock griff, trat der Tatverdächtige die Flucht an und lief in Richtung Ebertplatz davon.

Dort stellte ein Streifenteam kurz darauf den gesuchten Mann und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Hier zeigte er sich jedoch weiterhin wenig einsichtig und attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten.

Ersten Ermittlungen nach war der 30-Jährige erst am Dienstagvormittag wegen gleich gelagerter Widerstandsdelikte aus der Haft entlassen worden. Da er aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll er heute erneut einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

