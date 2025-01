POL-K: 250122-4-K Mutmaßlicher Fahrradhehler festgenommen - Gestohlenes Lastenrad sichergestellt

Köln (ots) - Polizisten der Innenstadtwache haben am Dienstagnachmittag (21. Januar) einen Randalierer (30) vorläufig festgenommen, der am Eigelstein einen Kioskbetreiber (51) mit einem Messer bedroht haben soll. Zeugenangaben zufolge hatte der aggressiv auftretende Mann gegen 14.30 Uhr zunächst den Kiosk am Eigelstein betreten und dabei unvermittelt ein Messer ...

