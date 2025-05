Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Heizungsbrand in Einfamilienhaus PM 2

Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6043879), waren Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im Karl-Zeller-Weg im Einsatz. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sorgte ein Defekt der Heizungsanlage für Rauchentwicklungen in einem Wohnhaus. Es wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in das Haus zurückkehren.

Während der Einsatzmaßnahmen ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

