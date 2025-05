POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Sinsheim BAB 6: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw. PM 1

Sankt Ilgen (ots) - Derzeit kommt es in Sankt Ilgen, Karl-Zeller-Weg, in einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Brandgeschehen. Ursächlich dürfte eine defekte Heizungsanlage sein. Polizei sowie Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Oliver Metzger Telefon: 0621 ...

