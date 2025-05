Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, eine Person leicht verletzt! PM 2

Mannheim (ots)

Am 27.05.2025 um 17.18 Uhr wurde ein Brandgeschehen im Stadtteil Käfertal, Hessische Straße in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand führte ein technischer Defekt eines Küchengerätes zum Ausbruch des Brandes. Die 88jährige Bewohnerin der Wohnung wurde durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim aus der stark verrauchten Wohnung geholt. Das offene Feuer war schnell gelöscht. Die Bewohnerin der Brandwohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein angrenzendes Kraankenhaus.

Für die Dauer der Löscharbeiten, mussten kurzfristig verkehrslenkende Maßnahmen getroffen werden.

Von der Berufsfeuerwehr Mannheim war ein Löschzug mit 32 Beamten im Einsatz. Der Sachschaden an der Brandwohnung konnte bis zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, angrenzende Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Polizeirevier Sandhofen wurden die ERmittlungen aufgenommen.

