POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag einer 53-jährigen Frau in einem Café in der Mannheimer Innenstadt den Geldbeutel aus dem Rucksack. Die Frau hielt sich zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr in einem Café im Quadrat G 7 auf. Ihren verschlossenen Rucksack hatte sie neben sich abgestellt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte sie, dass daraus ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Im Geldbeutel befanden ...

