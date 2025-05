Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag einer 53-jährigen Frau in einem Café in der Mannheimer Innenstadt den Geldbeutel aus dem Rucksack.

Die Frau hielt sich zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr in einem Café im Quadrat G 7 auf. Ihren verschlossenen Rucksack hatte sie neben sich abgestellt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte sie, dass daraus ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Im Geldbeutel befanden sich neben mehreren hundert Euro Bargeld, zwei EC-Karten sowie persönliche Ausweise. Der Gesamtschaden wird auf fast 600 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen, aber bislang noch keine Hinweise auf einen Täter erlangen können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem Täter oder Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

