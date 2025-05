POL-MA: Mannheim: Geldbörse aus Rucksack gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montag, 28. April 2025 und Montag, 26. Mai 2025 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Wertgegenstände aus einem Wohnwagen, der in der Konrad-Zuse-Straße, nahe der Georg-Mechtersheimer-Straße, geparkt war. Die Unbekannten brachen die Tür des Wohnwagens zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt auf, um so in das Innere zu gelangen. Es wurden sämtliche Schränke ...

mehr