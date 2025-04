Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Baustelle++Gartenhaus aufgebrochen++Feuerwerkskörper in Wohnung geschmissen++Von Fahrbahn abgekommen++Böschungsbrand an Auffahrt++Reifenschaden führt zu Unfall+

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Baustelle+ Oyten. Am Wochenende, in der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagabend, stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Kabeltrommeln von einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße. Nach ersten Erkenntnissen betraten sie die Baustelle über ein Nachbargrundstück und brachen anschließend in einen Baucontainer ein. Danach nutzten sie vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug, um das Diebesgut zu transportieren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Gartenhaus aufgebrochen+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Gartenhaus in der Straße Am Friedhof ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Gartengeräte und eine Kettensäge. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04202-9960 bei der Polizei Achim zu melden.

+Feuerwerkskörper in Wohnung geschmissen+ Verden. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung in der Straße Plattenberg durch bislang unbekannte Täter zu dem Verdacht einer versuchten Brandstiftung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen die Täter einen Feuerwerkskörper durch ein Fenster in der Wohnung. In dem Zimmer wurden durch das Feuer einige Gegenstände beschädigt und das Zimmer stark verrust. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile der Wohnung fand nicht statt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Blender. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Opel verletzte sich am Sonntag, gegen 10.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht. Er befuhr die Alte Dorfstraße und kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er mit einem geparkten Hyundai und einer Grundstücksmauer zusammen. Die Verletzungen des 19-Jährigen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen und der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Böschungsbrand an Auffahrt+ Osterholz-Scharmbeck. An der Auffahrt der Westerbecker Straße zur B75 geriet am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr ein Teil der Böschung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Anwohner bemerkte den Brandgeruch und informierte die Feuerwehr. Parallel versuchte er, das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig.

LANDKREIS WALSRODE

+Reifenschaden führt zu Unfall+ Walsrode/A27. Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der A27 in Richtung Walsrode zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme zeitweise vollständig gesperrt werden.

Kurz vor der Anschlussstelle Walsrode-West platzte nach ersten Informationen der Reifen bei einem VW eines 57-jährigen Fahrers. Sein Fahrzeug geriet in der Folge ins Schleudern und stieß gegen den Skoda eines 37-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit der Schutzplanke. Im Anschluss kam der VW auf dem rechten und der Skoda auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden vier Mitfahrerinnen und -fahrer in dem VW leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Sperrung konnte gegen 17.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell