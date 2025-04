POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 06.04.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden - Topf mit Öl löste Brand in Küche aus: Am Abend des 05.04.2025 kam es gegen 20:30 Uhr in der Straße Schwarzer Berg zu einem Einsatz der Feuerwehr. Durch einen Anwohner wurde ein Topf mit Öl zum Erwärmen auf den Herd gestellt. Der Bewohner verließ dann jedoch für einige Minuten die Küche, so dass er nicht bemerkte, dass das Öl aufgrund Überhitzung zu brennen angefangen hatte. Durch das brennende Öl geriet schließlich die ganze Küche in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch durch die herbeigerufenen Feuerwehren Verden und Eitze unter Einsatz von 8 Feuerwehreinsatzfahrzeugen schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungsteile und das restliche Mehrparteienhaus verhindert werden konnte. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Verden verbracht. Durch das Feuer entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000,- Euro. Die Wohnung bleibt zunächst unbewohnbar.

Bereich Achim

Bereich Osterholz

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

