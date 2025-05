Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall zwischen Radfahrern Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um 20:30 Uhr kam es zwischen der Boveriestraße und der Hafenbahnstraße auf dem Verbindungsweg "Schneckennudel" zu einem Unfall zwischen einer 17-jährigen Radfahrerin und einem bislang noch unbekannten männlichen Radfahrer.

Der unbekannte Radfahrer fuhr mit seienm Rad in Richtung Hafenbahnstraße, während die 17-Jährige entgegengesetzt in Richtung Boveriestraße fuhr. Hierbei kam es zwischen den Radfahrern zu einem Frontalzusammenstoß. Die 17-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Mann entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein zufällig vorbeifahrender Krankenwagen brachte die junge Frau nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, Halbglatze, schwarze Haare, dunkel gekleidet, sprach mit polnischem Akzent, fuhr ein Elektro-Mountainbike.

Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Tel.: 0621 / 71849-0 zu melden.

