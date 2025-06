FW-M: Aufzug überfüllt (Studentenstadt)

Feuerwehr München

Sonntag, 1. Juni 2025, 7.46 Uhr

Grasmeierstraße

Ein Aufzug ist so festgesteckt, dass der Techniker die Feuerwehr München zu Hilfe zog.

Am frühen Vormittag rief ein Aufzugstechniker in der Leitstelle München an und schilderte, dass er bereits seit mehreren Stunden versuche, einen stecken gebliebenen Aufzug wieder in Gang zu setzen. Da alle Versuche erfolglos blieben und sich die Insassen nun meldeten, dass es langsam zu viel wird, forderte er nun die Feuerwehr nach.

Vor Ort verschaffte sich der Einsatzleiter einen Überblick.

Laut den Rückmeldungen aus dem Aufzug und der Bestätigung durch den Techniker seien wohl zwölf Personen in der Kabine. Der Fahrkorb befand sich zwischen den Stockwerken und der Techniker schilderte, dass der Aufzug dermaßen fest im Fang hängt, dass er ihn nicht lösen habe können.

- der Fang ist eine sicherheitstechnische Einrichtung an Aufzügen, welcher ein unkontrolliertes Abfallen oder Runterfallen einer Fahrkabine durch Eisenkeile verhindert -

Da es keinen Anschlagpunkt gab, an dem man den Fahrkorb hätte ein Stück hochziehen können, um den Fang zu lösen, entschied sich der Einsatzleiter, über das Dach der Kabine einzusteigen und die Fahrgäste zu retten.

Nach den nötigen Sicherungsmaßnahmen schnitten sie mit einer Säbelsäge ein Loch in die Kabinendecke, durch welches sie dann eine Steckleiter schoben. Hierüber konnten nun die Personen allesamt den Fahrkorb verlassen.

Alle Fahrgäste wurden vor Ort kurz von den Einsatzkräften in Augenschein genommen, konnten aber alle unverletzt den Einsatzort verlassen.

Ob an dem Aufzug ein Schaden entstand, ist nicht bekannt.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

