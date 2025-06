Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Widerstände, Beleidigungen und Bedrohungen gegen Polizeieinsätzkräfte in Schiffdorf-Geestenseth und Steinau

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Steinau. Am vergangenen Wochenende kam es in Geestenseth und in Steinau zu zwei Einsätzen, bei denen Personen Widerstand leisteten und in Gewahrsam genommen werden mussten.

In Geestenseth hatte ein stark alkoholisierter, 22-jähriger Mann aus Bremerhaven mehrfach an einem Wohnhaus randaliert. Um dies zu unterbinden wurde dem jungen Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach. Um das Verhalten des Mannes zu unterbinden sollte er daher in Gewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er mehrfach die Beamten zu treten. Des Weiteren bedrohte und beleidigte er alle eingesetzten Kräfte fortwährend.

In Steinau randalierte am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr ein ebenfalls alkoholiserter, 42-jähriger Mann aus Steinau an seiner Wohnanschrift randaliert. Hiernach sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand und versuchte ebenfalls mehrfach die eingesetzten Beamten zu treten.

Beide müssen nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.

