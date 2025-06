Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einbrüche in Hotel und Bäckerei - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Montag (16.06.2025) kam es in Cuxhaven gegen 01:20 Uhr fast zeitgleich zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter brachen hierbei zwei bislang unbekannte Peronen in die Räumlichkeiten eines Hotels in der Nordtheimstraße in Cuxhaven-Sahlenburg ein. Eine Zeugin konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen flüchten sehen, welche im Rahmen der Fahndung leider nicht gestellt werden konnten.

Ebenfalls brachen unbekannte Täter in die Filiale einer Bäckerei im Kaufhaus an der Brockeswalder Chaussee ein. Diese konnten ebenfalls unerkannt flüchten. In beiden Fällen wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell