POL-CUX: Verkehrsunfall in Spaden - Eine Person schwer verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am heutigen Montagmorgen (16.06.2025) kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Brandausbruch an mehreren Strohballen an einer Hofstelle an der Bröckelbecker Straße. Zwischenzeitlich hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben, sodass Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert wurden Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist derzeit noch immer mit den Löscharbeiten ...

mehr