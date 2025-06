Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken zum Restaurant gefahren

Schwegenheim (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis SÜW erschien am Freitagmittag gegen ca. 16:50 Uhr an einem Restaurant im Bereich des Industriegebietes. Da sich der Mann auffällig verhielt und andere Gäste belästigte, wurde die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten führten mit dem Mann einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab. Da der Mann zuvor mit seinem Auto zur Gaststätte fuhr, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Mann muss nun mit der vorläufigen Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann zu seinem eigenen Schutz bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell