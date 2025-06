POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Germersheim (ots) - Am Morgen des 12.06.2025 kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in der Germersheimer Innenstadt. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte sich im niedrigen siebenstelligen Bereich bewegen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Brandursache vermutlich um einen technischen Defekt. Die Polizei geht derzeit ...

mehr