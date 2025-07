Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 7:58 Uhr und 17:15 Uhr wurde in der Schlossstraße auf dem Parkplatz des ZfP ein geparkter Tesla von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Tesla wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Rote Ampel übersehen

Ein 90 Jahre alter VW-Fahrer übersah am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr an der Einmündung Leutenbacher Straße / Alfred-Kärcher-Straße eine rote Ampel und missachtete dadurch die Vorfahrt einer 66-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Urbach: Auffahrunfall auf der B29

Ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:55 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Hierbei bemerkte er kurz vor der Anschlussstelle Urbach zu spät, dass der vor ihm fahrende 65-jährige Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Fellbach: Radfahrer übersehen

Nachdem am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer seinen Mercedes in der Pfarrstraße parkte, übersah er beim Öffnen der Fahrertür eine 27-jährige Radfahrerin. Diese kollidierte mit der Autotür und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

