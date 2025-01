Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auffahrunfall mit einem Leichtverletztem

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.01.2025) um 07.20 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die L 520 in Richtung Münster-Wolbeck. Eine vor ihm fahrende 53-jährige aus Sendenhorst bremste verkehrsbedingt ab. Um einen Unfall mit dem dem Fahrzeug zu verhindern führte der Ennigerloher eine Vollbremsung aus und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Einen Zusammenstoß konnte er dennoch nicht verhindern. Im Anschluss rutschte sein Fahrzeug in den Straßengraben. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

