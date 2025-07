Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Warnung vor falschen Polizeibeamten - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Polizeikontrolle entzogen - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: E-Bike entwendet

Am Dienstag stellte ein 10-Jähriger gegen 14 Uhr ein neuwertiges schwarzes E-Bike der Marke Roderider Hardtail in einem Treppenhaus eines Jugendtreffs in der Bahnhofstraße ab. Als er gegen 16 Uhr zurückkam musste er feststellen, dass das E-Bike im Wert von rund 1200 Euro entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Ellenberg: Rechts-vor-Links-Regel missachtet

Eine 36-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, die Rechts-Vor-Links-Regel an der Kreuzung Eichenstraße/Ahornweg. Infolgedessen kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Skoda einer 34-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Ellwangen/Neuler/Adelmannsfelden: Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Am Dienstag kam es vermehrt im Bereich Ellwangen/Neuler und Adelmannsfelden zu betrügerischen Anrufen durch Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer teilten dabei mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und bei den Einbrechern angeblich Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden wurden. Ziel der perfiden Masche ist es, die Angerufenen in Angst zu versetzten und sie dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben.

Glücklicherweise kam es zu keinem bekannten Schadenseintritt - die Angerufenen reagierten besonnen und informierten umgehend die Polizei.

Die Polizei bittet weiterhin um erhöhte Wachsamkeit und die sofortige Meldung verdächtiger Anrufe.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Dienstag wurde die Polizei gegen 16:45 Uhr zu einer hilflosen Person am Hintereingang eines Kinos im Türlensteg gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 46-jährige Frau, die sich in einer hilflosen Lage befand. Bei der Ansprache reagierte sie aggressiv und sperrte sich gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen, sodass die Polizeibeamten gezwungen waren sie zu schließen, um weitere Fremdgefährdung zu verhindern. Die Frau wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Polizeikontrolle entzogen - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Fiat-Fahrer sollte am Dienstag, gegen 10:50 Uhr, in der Königsturmstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser deutete zunächst an, in die Kontrollstelle einzufahren, fuhr dann aber wieder zurück auf die Königsturmstraße und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter 07171/3580 entgegengenommen.

