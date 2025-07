Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Aufbrüche & Versuchte Geschäftseinbrüche

Aalen (ots)

Winnenden: Mindestens acht Pkw aufgebrochen

In den Winnender Teilorten Baach, Höfen und Hertmannsweiler wurden mindestens acht Pkw aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden sämtliche Taten in der Nacht von Montag auf Dienstag verübt. Aus einem Pkw wurde ein niederer fünfstelliger Bargeldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sowie evtl. weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Backnang: Versuchte Geschäftseinbrüche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Ladengeschäft im Häfnersweg einzubrechen. Dazu hebelten die Unbekannten an der Holztür, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. Die Täter gelangten nicht ins Innere, hinterließen jedoch einen Schaden von etwa 250 Euro.

Ebenfalls im Häfnersweg, in unmittelbarer Nachbarschaft gelegen, gelangten in derselben Nacht unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale, in dem sie die Schiebetür aus den Führungen hebelten. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ca. 2000 Euro.

Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell