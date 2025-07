Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Diebstahl aus Pkw sowie Unfallflucht

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Im Dr.-Ascher-Weg fuhr am Mittwoch gegen 17:20 Uhr eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin aus einem Parkplatz an einer Schule aus und übersah hierbei einen von rechts kommenden 10-Jährigen auf seinem Fahrrad. Dieser befuhr zum Zeitpunkt der Kollision den dortigen Gehweg und stürzte in der Folge. Daraufhin verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden unter hundert Euro.

Schwäbisch Hall/Steinbach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Dienstag 9:50 Uhr wurde aus einem in der Hessentaler Straße geparkten Pkw der Marke VW verschiedene Gegenstände, darunter der Fahrzeugschein, eine Versichertenkarte und ein Überbrückungskabel, entwendet. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Oberrot: Unfallflucht

Am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Lkw-Fahrerin beim Rückwärtsfahren in eine Garageneinfahrt in der Straße "Seehölzle" mit einem dort abgestellten Mercedes zusammen. Nach kurzer Begutachtung des Schadens entfernte sich die Frau unerlaubt in unbekannte Richtung. Zeugen gaben an, dass es sich um einen Lkw mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen handelte. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

