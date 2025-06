Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach PKW-Aufbrüchen in Cuxhaven - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Anfang der Woche kam es in Cuxhaven zu diversen Aufbrüchen von PKW, vor allem im Innenstadtbereich (wie berichtet). Dank eines Zeugenhinweises geriet ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in den Fokus der Ermittlungen. Der junge Mann konnte am Dienstagabend am Bahnhof in Cuxhaven gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den Mann.

Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte aufgrund vorliegender Haftgründe einen Untersuchungshaftbefehl. Die Untersuchungshaft wurde durch das Amtsgericht Cuxhaven angeordnet. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weitere Zusammenhänge, zum Beispiel mit den Einbrüchen aus der gleichen Nacht in Arztpraxen oder die Einbrüche beim Landkreis Cuxhaven und dem Haus der Jugend, werden derzeit geprüft.

