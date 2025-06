Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gebäudebrand in Hemmoor - Personen und eine Katze unverletzt aus dem Gebäude evakuiert - Hoher Sachschaden - B73 für die Löscharbeiten gesperrt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Mittwochabend (18.06.2025) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Gebäudeteil einer leerstehenden Gaststätte an der Hauptstraße (B73) in Hemmoor.

Die Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor bemerkten während ihrer Streifentätigkeit eine Rauchentwicklung und alarmierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Gleichzeitig evakuierten Sie die Anwohner und eine Katze aus dem angrenzenden Wohnhaus, sodass diese glücklicherweise nicht verletzt wurden.

Der brennende Gebäudeteil wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das angrenzende Mehrfamilienhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr gerettet werden und blieb weiterhin bewohnbar.

Die Bundesstraße 73 war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

