POL-CUX: Mann mit Messer am Bahnhof in Cuxhaven - Person in geschlossene Psychiatrie eingewiesen - äußerst umsichtiges Handeln des Zugführers

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Wie berichtet hantierte gegen 15:50 Uhr eine Person mit einem Messer am Bahnhof in Cuxhaven. Es handelte sich hierbei um einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Dieser hatte sein Gesicht mit einem Schal bedeckt und mit einem mitgeführten Messer gegen eine Sitzbank gestochen und sich danach in Richtung der Gleise bewegt. Bei der Polizei gingen daher in sehr kurzer Zeit viele Notrufe ein. Die schnell vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann zügig stellen, fixieren und um Anschluss zur Wache verbringen.

Der Mann hatte das Messer nicht gegen Personen eingesetzt und auch nicht damit gedroht und es vor Eintreffen der Einsatzkräfte weggeworfen. Eine Absuche des Geländes inkl. der dortigen Mülleimer und der Gleise verlief bisher ohne Erfolg.

Da bei dem Mann möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt wurde der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises hinzugezogen. Der Mann wurde nach entsprechender, medizinischer Begutachtung in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Das Bahnhofsgelände und auch der gerade in dem Moment einfahrende Zug aus Richtung Hamburg waren entsprechend der Tageszeit sehr gut gefüllt. Im Zug saßen zudem sehr viele Schulkinder, welche gerade von den Kreisschulmeisterschaften in Hemmoor zurückkamen. Die Polizei lobt hier ausdrücklich das Verhalten des Zugführers, welcher augenscheinlich die unklare Situation vor Ort erkannt hatte und die Türen des Zuges zunächst geschlossen hielt. Erst als die Einsatzkräfte mit ihm Rücksprache gehalten hatten und absolute Sicherheit bestand wurden die Türen geöffnet.

