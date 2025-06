Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der BAB27 und mit einer Verkehrsunfallflucht in Geestland ++++ Verkehrsunfallflucht in Wollingst

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am gestrigen Dienstag gegen 11:25 Uhr befuhr ein 60-jähriger mit seinem Sattelzug den Überholfahrstreifen im Baustellenbereich, kurz nach der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, in Fahrtrichtung Cuxhaven. Am Ende der Baustelle wechselte der Fahrer vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen und übersah einen dort fahrenden 85-jährigen Schiffdorfer in seinem PKW. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der PKW etwa 150m vor dem Sattelzug hergeschoben wurde. Hierbei wurde die Beifahrerin des PKW, eine 82-jährige Schiffdorferin, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

++++

Geestland/Debstedt. Gegen 18:50 Uhr beabsichtige eine 24-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste das Tankstellengelände in der Drangstedter Chaussee mit ihrem PKW VW zu verlassen. Hierbei übersah diese einen bislang unbekannten Fahrradfahrer. Es kam Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer mutmaßlich leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer verließ die Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen ca. 50-jährigen Mann mit Glatze gehandelt haben. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Rufnummer 04743 9280 zu melden.

++++

Wollingst. Am gestrigen Dienstag (17.06.2025) kam es gegen 12:50 Uhr zwischen den Ortschaften Geestenseth und Wollingst zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Unmittelbar vor der Ortschaft Wollingst geriet der Fahrzeugführer eines grünen LKW, der in Richtung Geestenseth fuhr, über die Mittellinie und stieß seitlich gegen die VW Caravelle eines 49-jährigen Geestländers. Hierbei entstand Sachschaden. Der Führer des LKW stoppte sein Fahrzeug kurz bis zum Stillstand, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell