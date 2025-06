POL-CUX: Verkehrsunfall L135 in Dorfhagen - Zwei Person schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Dienstag (17.06.2025) kam es im Innenstadtbereich der Stadt Cuxhaven bei verschiedenen Arztpraxis zu Einrbüchen oder Einbruchsversuchen. Betroffen hiervon waren z.B. das MVZ in der Rhodestraße sowie Praxen in der Nordersteinstraße, der Bahnhofstraße oder der Segelckestraße. Die bislang unbekannten Täter hatten ...

mehr