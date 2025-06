Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen melden PKW-Fahrer mit auffälliger Fahrweise in Cuxhaven - Fahrzeugführer steht unter Betäubungsmitteleinfluss, der PKW selbst ist nicht zugelassen und hat falsche Kennzeichen angebracht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (w.P.a.) meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer gegen 12:00 einen auffällig fahrenden PKW, welcher mehrfach in den Gegenverkehr geraten und in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Einsatzkräfte konnten den PKW abgestellt an der Altenwalder Chaussee feststellen. Der Fahrzeugführer, ein 26-jähriger Cuxhavener, konnte an einem gegenüberliegenden Wohnhaus angetroffen werden. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der genutzte PKW war darüberhinaus nicht zugelassen und es waren falsche Kennzeichen angebracht.

