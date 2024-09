POL-BN: Bonn-Auerberg: Auto auf Friedhofsparkplatz aufgebrochen - Unbekannte entwendeten zwei Handtaschen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 11.09.2024, gegen 18:00 Uhr, und dem 12.09.2024, gegen 14:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Schützenstraße in Swisttal-Heimerzheim ein. Nach der Spurenlage legten die Einbrecher vom Gartengrundstück eine Leiter an die Fassade des ...

mehr