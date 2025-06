POL-CUX: Schwerer Auffahrunfall auf der BAB27 - Drei Personen erleiden Verletzungen, eine davon schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz - Stundenlange Vollsperrung

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Mittwochabend (18.06.2025) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Gebäudeteil einer leerstehenden Gaststätte an der Hauptstraße (B73) in Hemmoor. Die Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor bemerkten während ihrer Streifentätigkeit eine Rauchentwicklung und ...

