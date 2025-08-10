Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Sonntag (10.08.) gegen 05:00 Uhr kam es in der Schanzenstraße in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Audi beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 3.000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06262/706-555 entgegen.

