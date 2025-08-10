PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Sonntag (10.08.) gegen 05:00 Uhr kam es in der Schanzenstraße in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Audi beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 3.000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06262/706-555 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252-7060
SB. Lehmann, PK'in, i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 11:23

    POL-DVS: A3 Unfall mit verletzter Kradfahrerin

    Gemarkung Raunheim (ots) - Gegen 21 Uhr kann es am Abend des 09.08. auf der A3, Anschlussstelle Raunheim Fahrtrichtung Köln zu einem Auffahrunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Die Kradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entzog sich die 19-jährige Kradfahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis zuvor einer Kontrolle auf der A661 bei Offenbach. In der Anschlussstelle Raunheim kollidierte diese ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 04:54

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - In der Nacht vom Samstag, 09.08.2025 auf Sonntag, 10.08.2025 gegen 00:06 Uhr ereignete sich an der Rheinstraße Ecke Feldbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines VW-Golf und zwei Verkehrsteilnehmern, welche zusammen auf einem Fahrrad unterwegs gewesen sind. Nachdem die Fahrer des Fahrrads von dem Pkw erfasst wurden, flüchteten diese zu Fuß vom Unfallort in Richtung Bismarckstraße. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 18:41

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Zwischen Mittwoch, 06.08.2025 um 17:00 Uhr, und Freitag, 08.08.2025 um 13:00 Uhr, ereignete sich in der Ruthsstraße in Darmstadt, gegenüber der Einmündung Löffelstraße, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher fuhr mit einem Fahrzeug aus einer Parklücke heraus und touchierte dabei einen geparkten schwarzen VW Golf. An dem beschädigten PKW konnte blauer Lackabrieb festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren