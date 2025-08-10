POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Lorsch (ots)
Am Sonntag (10.08.) gegen 05:00 Uhr kam es in der Schanzenstraße in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Audi beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 3.000 Euro.
Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06262/706-555 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252-7060
SB. Lehmann, PK'in, i. A. Hohmann, PHK
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell