Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Seniorin übergibt nach Schockanruf mehrere tausend Euro/Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsmasche

Büttelborn (ots)

Am Freitagvormittag (08.08.) wurde wieder eine Seniorin Opfer einer altbekannten perfiden Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich zunächst telefonisch bei der älteren Dame aus Büttelborn und behaupteten, die Frau ihres Enkels hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie gaben weiter an, dass die Frau nun eine Kaution beim Gericht hinterlegen müsse, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Aus Angst um die Frau des Enkels übergab die Seniorin gegen 11.45 Uhr im Bereich der Rathausstraße 16.000 Euro an eine bislang unbekannte Abholerin.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

